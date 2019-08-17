Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи, пишет в своём блоге на "Эхо Москвы" общественный деятель Кристина Потупчик.



Месяцем ранее в похожую ситуацию попала мама Миши Боголюбова. А до нее — мама Арсения Кононова. И это только те мамы, о которых мы знаем, которых удалось отбить благодаря огласке. Но у них у всех на руках продолжают мучиться и умирать дети.



Екатерина Коннова чуть не села по 228 статье год назад. «Обещания, что проблему с доступом к лекарствам будут решать, не выполнены. За год ничего не изменилось. Мы опять подпольно пытаемся достать лекарства для своих детей. Чтобы лекарства официально купить нужно пройти семь кругов ада, и за ними нужно ехать в Европу», - говорит отчаявшаяся женщина, доведённая российской медициной и российскими карательными органами до предела.



Таких мам в России десятки тысяч. И они точно не будут больше голосовать ни за Путина, ни за едросов, ни за кого, кто сегодня приласкан такой властью.



«В России более двадцати трех тысяч детей с эпилепсией. Без учета пациентов с опухолями мозга и редкими синдромами, которым также необходимо останавливать судороги. Когда случается приступ, если препарат есть, то приступ можно остановить сразу, дома. А если нет, родителям приходится вызывать скорую. Вызов детской реанимации и госпитализация обходятся государству в огромные суммы. Двое наших подопечных в Москве умерли после попадания в реанимацию, им пришлось провести там несколько месяцев, они заразились внутрибольничными инфекциями и умерли от осложнений. Этого можно было избежать, если бы у родителей был доступ к лекарству», - говорит замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лида Мониава.



Дети умирают из-за того, что нет лекарства. А матерей, которые пытаются их спасти, судят как наркобарыг.



Год назад общественники обратились к Путину. И получили ответ Минздрава: мы спросили регионы, таких детей всего семеро. Сейчас история повторяется — 5 августа Минздрав опять запросил регионы, и попросил инфу… в трехдневный срок. Еще и обещают «централизованно закупить» — хотя у ведомства срывается половина закупок.



Сколько еще надо посадить матерей и угробить детей, чтобы решить проблему системно и на законодательном уровне?