Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

За что воевали бывшие афганцы и участники других войн? Чтобы чиновничья тварь обкрадывала их, наживаясь на выделяемой из народных денег помощи инвалидам, которые нюхали порох и рисковали жизнью?



В 2014 году бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Чепурной, находясь на посту руководителя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны», и гендиректор принадлежащего этой структуре Центра восстановительной терапии (ЦВТ) им. М. А. Лиходея в Рузском районе Подмосковья Станислав Брезецкий сделали "скромный" подарок администратору ЦВТ Вере Трофимовой. Функционеры оплатили ремонт двух приобретенных ею квартир на Нижегородской улице в Москве общей стоимостью 2,166 миллиона рублей. «Подарок», как полагают бывшие соратники «афганских» лидеров, на самом деле предназначался не скромной служащей, отвечавшей в санатории за размещение, а ее мужу — действующему на тот момент начальнику департамента администрации президента РФ Юрию Тихомирову, курировавшему в том числе и ветеранские организации.



В те годы эти организации получали дотации на реабилитацию военных инвалидов в размере 150-200 миллионов рублей. Ежегодно. Поэтому, как уверены следователи, 2 миллиона могли бы с легскостью "затеряться". Но господин Брезецкий что-то не поделил с Чепурным и в отместку сдал его полиции.



На своём сайте Караулов.life со ссылкой на газету "Коммерсант" Андрей Караулов сообщает, что на днях судебное следствие по делу было завершено и стороны приступили к прениям. Представитель Мособлпрокуратуры запросил для подсудимых Чепурного и Брезецкого три и один год колонии общего режима соответственно. Не понятно, почему не привлечена к угловной ответственности другая сторона - чиновничья тварь - которая принимала эти подношения? Или Путин как всегда своих не сдаёт?



Параллельно полиция расследует новое уголовное дело против Чепурного, на сей раз по статье «мошенничество». Есть основания полагать, что в 2014–2017 годах Андрей Чепурной и его ближайшие соратники похитили еще около 2 миллионов рублей при помощи фиктивных договоров с подставными ЧОПами и клининговыми компаниями.



Сама общественная организация инвалидов войны в Афганистане в ближайшее время прекратит свое существование. 25 февраля этого года Минюст приостановил ее деятельность на полгода, уличив руководство организации в десятках финансовых и организационных нарушений.



Сейчас бывшие соратники Чепурного опасаются, что он может понести лишь условное наказание, а с воинами-афганцами, которые держали в руках боевое оружие, шутки плохи. Даже псевдоправосудию.