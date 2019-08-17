Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

Эксперт отметил, что в понедельник в столицу и область вернётся летнее тепло. Жителей и гостей столицы ожидает от +21 до +26 градусов. А вот вторник и вовсе воздух прогреется до 28 градусов. В среду в Москву уже вернётся 30 - градусная летняя жара, - передают "РИА Новости".

Тишковец уточнил, что осадков на предстоящей неделе не ожидается. Однако в эти выходные возможны дожди с грозами и сильным ветром.

В экстренных службах призывают соблюдать правила безопасности.