Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену".

Исключение предлагается сделать лишь для тележек, лотков, палаток, приспособлений для разносной торговли. В документе, уточняется, что при размещении кафе или ресторана в пристроенных к жилым и общественным зданиям помещениях, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях должны соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, а также предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, - пишет "Российская газета".