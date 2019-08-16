Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ
16 августа 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ. Недавно, после смерти Сергея Доренко, журналист стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».
Бабаян рассказал, почему переходит на другой телеканал. Он вёл программу «Право голоса» с 2009 года.
Как объяснил журналист, ничего необычного, отработали 10 лет, получили предложение перейти на канал НТВ, и приняли его.
Бабаян добавил, что будет вести передачу один. Название нового ток-шоу пока обсуждается.