Телеведущий Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ. Недавно, после смерти Сергея Доренко, журналист стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Бабаян рассказал, почему переходит на другой телеканал. Он вёл программу «Право голоса» с 2009 года.

Как объяснил журналист, ничего необычного, отработали 10 лет, получили предложение перейти на канал НТВ, и приняли его.

Бабаян добавил, что будет вести передачу один. Название нового ток-шоу пока обсуждается.