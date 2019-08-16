Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр показали высокие волевые и командные качества и способность действовать в экстремальных ситуациях, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.









В этом году золото выиграла команда российских военнослужащих, серебро у военных Узбекистана, бронзовые медали увозит команда Казахстана.









«В течение двух недель военнослужащие горных подразделений пяти государств демонстрировали свое мастерство воинов-альпинистов. Вами были выполнены 14 специальных индивидуальных и групповых задач. В том числе вчера - восхождение на самую высокую вершину Европы - гору Эльбрус. Это были зрелищные, захватывающие и динамичные состязания. Все участники показали высокие волевые и командные качества, способность действовать в экстремальных ситуациях, проявили характер и волю к победе», - сказал Горемыкин.









Он подчеркнул, что конкурс стал мощным стимулом для развития партнерских отношении, укрепления доверия и взаимопонимания между вооруженными силами наших стран.

Начальник Главного управления кадров передал поздравления участникам от имени руководства министерства обороны РФ с успешным завершением всех испытании конкурса.









Он подчеркнул, что «Эльбрусское кольцо» - сложнейшее, стрессовое испытание моральных и физических возможностей человека, проверка командного духа и способности выполнять задачи в любых условиях.

При прохождении «кольца» выполняются различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш- бросок, транспортировка пострадавшего - в общей сложности 14 задач, самой сложной из которых является восхождение на Эльбрус. В соревнованиях приняли участие 60 военнослужащих, которые представили Россию, Индию, Казахстан, Марокко и Узбекистан. Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В состязаниях принимают участие команды 39 государств.