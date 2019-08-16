Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку!

20-летний Валерий Костенок был участником митинга в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордму. На акции 27 июля он был задержан, двое суток провел в отделении полиции.

Валерию предъявили обвинение по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса – участие в «массовых беспорядках». На допросе Костенок не отрицал, что на эмоциях кинул две пустые пластиковые бутылки в полицейских, которые на его глазах избивали дубинками лежавших на земле безоружных граждан. За это ему теперь грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В защиту московского студента уже выступили многие известные люди. Свое видеообращение сегодня записал и популярный российский актер Анатолий Белый.