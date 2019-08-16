Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске (Архангельская область) объяснили в Росгидромете.

Повышение радиационного фона было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в полдень по московскому времени. Вскоре ситуация с радиацией нормализовалась.

На сайте Росгидромета опубликовано сообщение следующего содержания: "Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака. В период с 14.30 мск 8 по 16 августа 2019 года значения МАЭД в г. Северодвинск по данным АТ АСКРО изменялись от 0,11 до 0,19 мкЗв/ч, что соответствует радиационному гамма-фону".

Напомним, на прошлой неделе на полигоне Минобороны в Архангельской области прогремел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В военном ведомстве рассказали о двоих погибших при инциденте. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

Военные и власти региона сообщили о нормальном радиационном фоне. Сотрудники МЧС провели лабораторный анализ проб грунта, воды и песка. По результатам исследования все параметры находились в пределах нормы, - сообщает РИА Новости.