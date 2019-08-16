Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, обман женщины в Кировской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Желавший выпить житель Тверской области зарезал своего соседа, застав его спящим. В ночь на 7 февраля 2109 года он зашел к своему соседу, чтобы предложить тому вместе выпить. Однако, выпить не удалось, так как сосед уже спал. Тогда мужчина вспомнил о том, что ранее между ними произошла ссора и вместо примирения и совместного распития алкоголя он задумал отомстить своему обидчику, сообщает Афанасий-бизнес.

Названы самые востребованные профессии в Костромской области. Среди служащих в «топе» - врачи, учителя и инженеры. Отметим, что наибольшее количество официальных вакансий в нашей области предлагают обрабатывающие производства, медицинские, государственные и образовательные учреждения. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Соединение кораблей охраны водного района на Камчатке поднято по тревоге. По вводной морской тральщик МТ-264 обеспечил проводку за тралом корабельной поисковой ударной группы в составе двух малых противолодочных кораблей и их развертывание в море. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Курс терапии от бешенства назначили ребенку после укуса фотомодели. В Абхазии ручная обезьянка-фотомодель покусали маленького жителя Новосибирской области. За помощью родители обратились по месту жительства сразу после возращения из черноморского региона. Об этом пишет НДН.инфо.

Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы. 55-летняя женщина решила купить корову. Она выбрала подходящее животное в интернете и созвонилась с продавцом. Тот потребовал внести предоплату. Орловчанка согласилась и перевел 10 тысяч рублей, отмечает Новый Вариант.

В Калининграде кондуктор автобуса брызнула из газового баллончика в глаза женщине. Кондуктор выставила её из транспорта за то, что она отказалась платить. Встретившись вечером около дома, между женщинами вновь разгорелась ссора, в ходе которой злоумышленница достала из сумочки газовый баллончик и брызнула в лицо оппонентки, пишет НИА Калининград.

Спасатели подняли со дна водоёма тело утонувшего мужчины. Большая компания собралась на берегу водоёма, чтобы отметить день рождения своего знакомого. Употребив горячительные напитки, один из гостей, решил переплыть озеро и направился в воду. Спустя какое-то время отдыхающие в соседних беседках заметили, что пловец начал терять силы и тонуть, сообщает Ставропольский репортер.