О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс.Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. Нет времени выйти из офиса в обеденный перерыв? Быстрая «пчёлка» доставит желанный «нектар» прямо к порогу вашего офиса и дома. «Аргументы недели» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды и стоит ли такая работа затраченных сил и времени.

Работа курьера, чаще всего, заключается в использовании трёх мобильных приложений (будь то работник организаций Яндекс.Еда, Foodfox, UberEats, Delivery Club и т.п.). Это сервис с картами (навигатор), Telegram (или любой другой мэссенджер) для связи с офисом и приложение, откуда курьеры принимают заказы. Клиент, в свою очередь, открывает удобное ему приложение по доставке еды, виртуально наполняет свою корзину, выбирает способ оплаты, завершает процесс заказа и просто ждёт курьера. Вроде, выглядит всё довольно несложно и безобидно, однако, ознакомившись с отзывами курьеров об их опыте работы, хочется крепко задуматься о целесообразности такого заработка.

Курьер Яндекс.еды Денис из Москвы рассказывает: «Уверен, многие видели наших курьеров и сумки. Это просто огромный чемодан. Я каждый раз цепляюсь о двери лифта или случайно задеваю прохожих, когда иду пешком. Даже за месяц к таким габаритам сложно привыкнуть. Самое неприятное - везти супы. Лучше 10 раз спросить хорошо ли закрыли упаковку и перепроверить 20 раз самому, чем в пути пролить этот суп. Иначе не избежать грязной сумки, испорченного (а по безналу уже оплаченного) заказа и штрафа курьеру. На велосипеде стараюсь максимум пути пройти пешком, а то на велике по нашим дорогам путь превращается в американские горки».

Бывший сотрудник сервиса по доставке еды Елизавета из Новосибирска рассказывает: «Единственный плюс моего опыта работы - хорошие физические нагрузки. О минусах следует рассказать подробнее. Я сама читала отзывы перед тем, как решиться пойти на такую работу, но думала, что многие чересчур нагнетают и жалеют себя. Считаю, что мои размышления оказались ложными, но выбор всё равно всегда за вами. Во-первых, если вас заинтересовала вакансия курьера из-за финансовых проблем, а подкупает обещание работодателя, что выплаты будут каждую неделю, то забудьте. Первую з/п получите как минимум через месяц, а до этого будете свои деньги тратить на проезд, а ещё самому кушать во время работы надо и из дома толком ничего не возьмёшь, так как свою еду в фирменный ящик для перевозки не положишь, а больше и некуда. Так же если что-то случится, то, чтобы не выйти на смену и без штрафа, сразу идите за справкой в больницу, все лозунги о гибком договорном графике не работают (по крайней мере, у меня было так). Ну, и будьте готовы, что, когда вы всё же «выдохнитесь», после увольнения тоже никто вас быстро рассчитывать не подорвётся».

Егор из Москвы поделился своими подсчётами заработка при работе в Яндекс.еде: «Сначала расскажу немного про систему оплаты: есть почасовая оплата и оплата за каждый заказ, сколько именно получишь за час и за заказ зависит от твоего «грейда», который вычисляется в зависимости от скорости доставки заказов и отсутствия опозданий, выплаты каждую неделю. Короче, это своеобразный рейтинг курьеров: 1-й грейд (лучшие 200 человек) - 125 руб/час, 100 руб/заказ; 2-й грейд (примерно лучшие 200-500 работников) - 100 руб/час, 100 руб/заказ; 3-й грейд (все ниже топа 500) 100 руб/час, 75 руб/заказ. Смену и дни работы выбираешь сам, поэтому если очень трудолюбивый и быстрый, то в день можно заработать (за 12 часовую смену) 12*125 + 12*100=2700 рублей в день (в среднем, реально выполнить 1 заказ в час). Иногда приходится тратиться на метро или автобусы, когда заказы слишком далеко, даже при том, что я езжу на велосипеде. Кстати, если там работать, то тебе обязательно нужно своё средство передвижения (самокат или велик), потому что пешком банально никуда не успеешь, а если и успеешь, то будешь в 3 грейде на дне. Конечно, если работаешь в центре, где высокая плотность заказов, то можно и по 2-3 заказа в час делать, но я работал близ МКАДА на Тёплом стане, так что не могу точно сказать. В целом, работа приятная, особенно если есть точка работы рядом с домом - начинаешь смену и сидишь дома, ждёшь заказов. Однако всё портят логисты, которые так и норовят дать тебе заказ за 7-8 километров и игнорировать. Логисты - самая большая проблема такой работы, я считаю, но если сильно нужны деньги, то можно и потерпеть».

Бывший работник сервиса по доставке еды Дмитрий из Москвы поделился своей курьёзной историей: «Фактически приведу один случай. Заканчивается смена, мне приходит смс о том, что необходимо прибыть в офис после окончания рабочего дня, я еду, ничего не подозревая. В офисе мне говорят: «Ты уволен! Сдай форму и подписывай бумаги!» А причину не знают или попросту не говорят. Хотя я выполнял все честно и правильно (понятно, что это просто мои слова), но не аргументировать - это просто не по-человечески, отношение отвратительное, попользовались и выбросили!»

Курьер Леонид из Санкт-Петербурга пишет: «Основной недостаток компаний по доставке еды, конечно, нежелание платить своим работникам. Если вы ищете подработку, на хлеб с маслом себе - забудьте. Деньги вы получите лишь тогда, когда умирать с голоду будете уже».

Ольга Новикова