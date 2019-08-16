Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

Большая часть чёрной икры, произведенной в России, как правило низкого качества. Она хуже продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже Белоруссии. Причин несколько: низкая конкуренция на внутреннем российском рынке, большие затраты при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке чёрной икры из Китая.

"Так же на рынок черной икры негативно влияют санкции, до их начала предприятия могли покупать хорошее материнское стадо рыб в Европе, и не тратить на выращивание поголовья пять — семь лет. Таким образом сокращались издержки. Сейчас из-за санкций это невозможно" --, считает Антон Стрижаков, эксперт рынка чёрной икры.

Представители власти заявили, что российские производители чёрной икры начинают восстанавливать свои позиции на внутреннем и на внешнем, мировом рынке продукта. По данным Росрыболовства, за последние восемь лет производство чёрной икры в России выросло более чем в три раза. Министерство сельского хозяйства озвучило иную статистику: ежегодный объём производства чёрной икры в России составляет около 50 тонн.

Эксперт Антон Стрижаков опровергает эти оптимистичные данные — на икорном рынке за последние несколько лет роста не отмечено. В частности, за 2018 год в России продали около 30 тонн чёрной икры, примерно такие же объёмы наблюдались и раньше.

Увеличение рынка возможно только за счёт ввоза нелегальной икры из Китая. Она делается из сырья сомнительного происхождения. Эта икра стоит дешево, но может быть вредна для здоровья. Только за 2018 год такой икры было ввезено в Россию около 16 тонн, — сказал эксперт по икорному рынку.

Российскому товару сложно конкурировать с китайскими производителями. Например, 50-граммовая банка икры стоит 6–7 тыс. рублей. Китайскую икру можно купить в два или три раза дешевле. Как рассказал Антон Стрижаков, чаще всего отличить китайскую икру от отечественной под силу только экспертам.

Российские производители чёрной икры во многом зарабатывают только на экспорте товара. Основные потребители нашей икры — это Арабские Эмираты, Япония, США. Половина всей продукции, идущей на экспорт, продаётся в зонах беспошлинной торговли в аэропортах. Её основные покупатели это туристы.

Рынок отечественной чёрной икры развит плохо потому, что у неё практически нет потребителя. Материально обеспеченные гурманы предпочтут ей более качественную иностранную — из Ирана, Франции, Италии. Поэтому о серьёзном росте производства отечественной икры пока говорить не приходится.

Своим мнением с News.ru поделился Александр Фомин, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.