Города России активно перенимают друг у друга образовательные методики

В образовательном проекте «Взаимообучение городов России» в этом учебном году приняли участие 12 тысяч человек из 92 городов. Он предполагает обмен технологиями и методиками между образовательными ведомствами областей, городов, а также между отдельными школами и специалистами.

«Такой формат позволяет достаточно большому количеству городов представить опыт фактически всей стране. Все города узнают о тематике взаимообучения, которую объявляет тот или ной город России в части образования. Мы все из разных городов, но задачи перед нами стоят общие. Участники проекта сами решают, у кого и чему они хотят учиться», – говорит директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

С инициативой создания проекта выступили несколько городов. Его прообразом стал проект столичной системы образования «Взаимообучение московских школ». Департамент образования и науки города Москвы согласился модерировать проект, чья география уже охватывает регионы от Калининграда до Находки и от Архангельска до Сочи.

Обмен опытом происходит как в очной форме, так и дистанционно. Сотрудничество городов строится с учетом индивидуальных запросов, и тематика их очень обширна. Так, на базе школ Москвы стажировались представители 65 городов России. В столицу поступили запросы по изучению финансирования школ, аттестации педагогов, проекта «Субботы московского школа», Московской электронной школы, предпрофессиональных классов и др.

«Наш опыт учителям и директорам школ из городов России по этим направлениям уже представили 82 школы города Москвы. Очные мероприятия были организованы Белгородом, Выборгом, Екатеринбургом, Иваново, Красноярском, Нижневартовском, Миассом, Пензой, Сочи, Челябинском», – говорит Алексей Рытов.

Города ведут активный обмен опытом, не ограничиваясь переносом только столичных практик. К примеру, делегация из Якутска поехала перенимать опыт укрупнения образовательных организаций в Выбор и Белгород.

«Важно, что мы наладили горизонтальные связи. Мы очень многое почерпнули из образовательных систем Выборга, Ижевска, тесно работаем с Пензенской областью, Красноярским краем. Такие совместные проекты объединяют, дают нам возможность принимать участие в олимпиадах и конференциях, которые проводят наши соседи», – говорит председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской области Любовь Бесшапошникова.

По словам Алексея Рытова, Москва также «подсмотрела у других городов много технологий и методик».

«Мы работаем с Брянском, у нас есть проекты по Великой Отечественной войне. Мы понимаем, что этот регион – кладезь образовательной информации для наших учеников. Наши партнеры в данном случае – это брянские школы, педагоги и ученики брянских школ», – говорит директор школы №1517 города Москвы Анна Вахнеева.

Модераторы проекта «Взаимообучение городов России» ожидают, что к нему будут подключаться все больше городов. Причем, скорее всего, в большей степени это будут не крупные и большие, а средние города с населением 60-70 тысяч человек.

Ближайшая общая встреча участников проекта пройдет на форуме «Город образования» в Москве на ВДНХ (29 августа – 1 сентября). В прошлом году форум посетили 133 тысячи человек, что сделало его крупнейшим образовательным мероприятием в мире. По словам руководителя департамента образования и науки города Москвы Исаака Калины, в этом году «Город образования» впервые выйдет за пределы 75-ого павильона ВДНХ и будет «ориентирован на каждого человека, чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно и, самое главное, быть активным участником» форума.