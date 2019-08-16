Какое будущее у органического земледелия

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в интервью краевым журналистам рассказал о будущем развития на Кубани органического земледелия.

Спикер ЗСК акцентировал внимание на том, что это направление в АПК региона играет особую роль, его нужно продвигать, для этого у Краснодарского края есть хороший потенциал. - Приняв на июньской сессии закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края», мы создали необходимую нормативную базу, прозрачное правовое поле, чтобы, начиная уже с 1 января следующего года, комфортно работать по исполнению подписанного главой государства закона «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Все это позволит нам реализовать задуманное по выпуску кубанских эко-продуктов, расширить их ассортимент, выйти с ним сначала на всероссийский, а потом и на международный рынок. И, конечно, оказать нашим фермерам на законодательном уровне максимальную всестороннюю поддержку, – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В интервью председатель кубанского парламента рассказал о том, что необходимость разработки нового нормативного правого акта, регулирующего производство «органики» в крае, зрела давно. Острую потребность в нем испытывал весь агропромышленный комплекс региона. Предпосылок к появлению профильного закона тоже было предостаточно. Во-первых, все больше кубанцев делает свой выбор в пользу экологически чистой продукции, несмотря даже на ее более высокую стоимость по сравнению с другими продуктами питания. Следовательно, запросы потребителя надо удовлетворять. И, во-вторых, край одним из стратегических направлений своей агрополитики определил развитие малых форм хозяйствования и их кооперацию. Прогресс в органическом земледелии позволит фермерам воспользоваться преимуществами данного способа производства продукции, как наиболее выгодного для них. Упор же будет сделан именно на малые формы хозяйствования. Их поддержка даст толчок к увеличению числа самих производителей эко-продуктов. По словам Юрия Бурлачко реализация нового закона благотворно скажется на агропромышленном комплексе Краснодарского края в целом. Органическое земледелие позволит вовлечь в хозяйственный оборот те участки, которые заросли кустарником и мелколесьем и, соответственно, не используются по назначению. Расширение доли так называемой «зеленой» продукции – это еще и создание предпосылок для более здорового питания людей, повышения уровня жизни на селе, серьезные изменения в технологиях, организации производства, в реализации мер господдержки.