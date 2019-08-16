В Самарской области жители почти десять лет ждут горячее водоснабжение

В Самарской области в селе Подгорном почти 10 лет в селе нет централизованной подачи горячей воды. Местные жители рассказали, как тяжело им приходится.



«Летом мы пользуемся горячей водой и плитой газовой. Оплата происходит по газовому счетчику, примерно 80 рублей в месяц», - рассказала местная жительница. Об этом передает ОТР. Также отмечается, что несколько лет назад людям вообще не приходилось думать о горячей воде, потому что она просто текла из крана, ведь в селе работала мощная котельная.