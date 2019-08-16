В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

сообщает RT . Эксперт отметил, что принятый в прошлом году закон "О жестоком обращении с животными" содержит запрет о выгуле некоторых собак без намордника, однако наказания за его нарушение не предусмотрено,

Аманлиев убежден, что штраф должен составлять от 30 до 50 тысяч рублей. В качестве альтернативы он предложил ввести административный арест на срок от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Напомним, в конце июля в России был утвержден список потенциально опасных пород собак, в генетике которых заложены качества агрессии.