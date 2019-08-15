МВД: ежегодно в РФ приезжает более 3,5 млн граждан Украины

15 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция начальника ГУВМ МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой на тему: «Об актуальных вопросах совершенствования миграционного законодательства Российской Федерации».

Участники мероприятия обсудили вопросы упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство, изменения действующих процедур приобретения гражданства Российской Федерации и другие аспекты современной миграционной политики.

Эксперты отметили, что ежегодно в РФ приезжает более 3,5 млн граждан Украины. В настоящее время в России находится 1,8 млн украинских граждан. За период с 01.01.2014 по 15.08.2019 гг. убежище получили 431 тыс. украинцев, разрешение на временное проживание – 593 тыс., вид на жительство – 243 тыс., приобрели гражданство РФ – 343 тыс.

Так, до 1 августа президент РФ Владимир Путин поручил МВД подготовить доклад, который касается упрощения российского гражданства всей категории граждан Украины. Валентина Казакова сообщила, что «безусловно, Министерство МВД исполнило поручение президента, данный доклад был доложен в Правительстве РФ. Все поручения, которые были даны в ходе его «прямой линии», погрузили в этот доклад, и на сегодняшний день он находится на рассмотрении в Правительстве РФ».

Также последнее время в России существует несколько практик, которые, прежде всего, позволяют туристам приезжать по упрощенным схемам. Например, по электронным визам, которые появились на Дальнем Востоке. Заместитель начальника ГУВМ МВД России действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Александр Аксенов подчеркнул, что, безусловно, в РФ въезжает огромное количество туристов.

«Потоки иностранных граждан в Российской Федерации остаются стабильными на протяжении последних десяти лет. Как правило, это две категории иностранных граждан: работа в РФ (не только граждане СНГ, но и Дальнее Зарубежье) и граждане, которые желают остаться в РФ, а также получить российское гражданство. Мы неоднократно отмечали, что Россия - четвертая страна по приему иностранных граждан», - рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.