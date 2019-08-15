Почему не будет одобрена инициатива об утилизации старых автомобилей

В России хотят запретить ездить на старых машинах. С таким предложением выступил комитет Государственной думы по экономической политике и промышленности. Сообщается, что речь идет о автомобилях, достигших «предельных сроков эксплуатации».

Эксперт Виктор Похмелкин считает, что в этой идее есть своя логика, однако отметил, что в России принять такое решение невозможно: "Я думаю, что здесь политически чисто нет возможности такое решение принять. Сколько угодно можно об этом говорить, но президент, который подпишет такой закон, мне кажется, одновременно подпишет себе политический приговор". Об этом сообщает НСН.