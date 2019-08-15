Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях - летчиках Дамире Юсупове и Георгии Мурзине, посадившем лайнер в поле в Подмосковье и спасших более двух сотен человеческих жизней. Даже фильм решили снять об их подвиге. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя свой воинский долг, а теперь их родные и близкие бьются с системой, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи за потерю кормильца.

Родина забывает даже тех, кто отдал жизнь за ее интересы, а чиновники из военкоматов, глядя в глаза родителям героя, посмертно награжденного орденом Мужества, твердят: «Не положено». Об одной такой истории комбата Евгения Константинова, который получил шесть пулевых ранений, спасая от террористов командира разведывательного батальона в Сирии и о его родителях в Новосибирске, которые сейчас бьются за положенные прибавки, рассказывает karaulovlife.ru

"Мы потеряли близкого человека, почему же должны все делать через суд?» — говорит мать комбата, которая третий год не может добиться от военкомата прибавки в 1,5 тысячи рублей.