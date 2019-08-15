Георгий Мурадов: Кто за конструктивные отношения с Россией, тот друг для Крыма

В Керчи создают ассоциацию античных городов. Такая идея прозвучала на международной конференции во время фестиваля «Боспорские агоны». Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал «Аргументам недели», зачем объединять античные города, что такое народная дипломатия, а также оценил действия украинских властей по отношению к жителям Крыма.

– Георгий Львович, расскажите, что будет делать ассоциация античных городов. Зачем она?

– Мы проводим много крупных культурных мероприятий на Крымской земле. Чтобы они были интересны для наших иностранных партнёров, разрабатываются и предлагаются новые привлекательные инициативы. В Крыму находится немало древних городов, которые связывают полуостров с целыми цивилизациями. С Древней Грецией, Римом, Византией и др. Самый древний город России – Керчь – когда-то назывался Пантикапеем. Он был основан еще в VII веке до нашей эры. Античные города есть в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Причерноморском регионе.

Крым – не чужая территория для многих зарубежных государств с древней историей. Сегодня здесь живут общины из европейских и азиатских стран, сохраняется и приумножается культурное наследие многих народов. Русская цивилизация связана с византийской, а та, в свою очередь – с древнегреческой. Это платформа, на которой развивалась близкая нам часть человечества. На этой почве родилась идея создания ассоциации античных городов, которую мы выдвинули на «Боспорских агонах», проходивших в Керчи.

В следующем году на Ялтинском международном экономическом форуме и «Боспорских агонах» будем обсуждать создание международной организации с представителями античных городов. Пригласим партнёров с Балкан, из стран Причерноморья и Средиземноморья. Мы не ставим какую-то политическую задачу, а лишь поддерживаем возрастающий общественный интерес к изучению общей истории и культурного наследия наших стран и народов. Ведь многие наши цивилизационные ценности берут своё начало в античности. В Крыму, Греции, Италии, Болгарии, Абхазии, Армении, странах Ближнего Востока есть много значимых памятников античного наследия. Прежде всего их нужно сохранить для грядущих поколений, для мировой культуры, а это требует определенных затрат, усилий и интереса общества.

– То есть речь идет о реставрации объектов, создании новых музеев?

– Безусловно. Есть ещё важное научное направление – археология. Вот стали у нас в Крыму строить трассу «Таврида», а там вся земля насыщена археологическими артефактами. Так что есть большое поле для работы, которой требуется определенная экономическая поддержка. Как правило, на призывы о помощи хорошо откликается частный бизнес.

Рассмотрим возможности последующего создания музеев, исторических центров, развития туристической инфраструктуры.

– К сожалению, не все страны признают, что Крым российский. Однако приезжают делегации из европейских стран и видят, что жизнь на полуострове абсолютно другая, чем та, о которой пишут в западной прессе. Будет ли развиваться народная дипломатия?

– Народная дипломатия – важный инструмент борьбы с «фейковыми» новостями, которые не соответствуют реальному положению дел на полуострове. Сегодня именно международные общественные проекты доносят объективную информацию о Крыме за рубежом, и наш проект будет доносить правдивую информацию до жителей многих стран. Хочу сказать, что дух, который сегодня царит в Италии, Греции, Болгарии, Сирии, Египте, абсолютно позитивен в отношении Крыма и России. Основания для эффективной работы новой ассоциации есть.

На полуостров регулярно приезжают деятели культуры, ученые, представители общественности из разных стран. Они видят, что дела в Крыму обстоят иначе, чем хотят представить некоторые СМИ и западные политики. Поняв, как на самом деле живет полуостров, эти люди, возвратившись домой, доносят правду о нём до своих знакомых, друзей и коллег, разрушая навязываемые мифы и стереотипы.

Хочу сказать, что ни общественные, ни информационные, ни культурные, ни научные связи Крыма с зарубежными партнерами никогда не прерывались и не прервутся. Хотя наши оппоненты и придумывают политически мотивированные нелегитимные санкции, создают разного рода препятствия для сотрудничества, остановить культурные и научные контакты невозможно в принципе.

Те, кто был в Крыму, знают, как активно развивается сегодня республика. Об этом свидетельствует и рост туристического потока на полуостров, как российского, так и зарубежного. Например, китайцы уже не сотнями, а тысячами приезжают на полуостров. Если на Западе и на Украине власти говорят, что на полуострове «всё ужасно», то почему миллионы туристов приезжают каждый год в Крым? Из той же Украины за пять лет около 5 миллионов человек побывало на полуострове.

Понимаете, есть вещи, которые без Крыма никак не получаются. Это и культурная дипломатия, и научная, и парламентская. Кто выступает за конструктивные отношения с Россией, за снятие выстроенных за последние 5 лет немыслимых барьеров, тот друг и для Крыма. Их мы всегда ждем на нашей земле.

– Как власти Украины реагируют на успехи народной дипломатии в отношении Крыма?

– Конструктива в отношении народной дипломатии, активно развиваемой в Крыму, от Киева ждать пока рановато. Руководство Украины, к сожалению, увлечено в последние годы «антинародной дипломатией», как у себя на территории, так и на крымском направлении. Это и законодательное решение отказать населению в праве на образование на родном для большого количества жителей Украины русском языке, которое мы активно оспариваем на международных площадках ООН и ОБСЕ; и незаконное перекрытие Северо-Крымского канала, явно нарушающее и международное гуманитарное право – право людей на воду, и международные нормы пользования стоками международных каналов и рек. Тем самым, Киев продолжает осуществлять пагубную для Украины антироссийкую политику последних лет. Но мы надеемся, что перспективы возвращения украинского народа в лоно нашей единой цивилизации сохраняются и исходим из античной мудрости о том, что народ, забывающий свое прошлое, лишает себя будущего.