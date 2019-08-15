«Краснодар Водоканал» провел очередной рейд по выявлению незаконных врезок

В рамках мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели рейд по отключению самовольщиков по улицам Офицерская и Селезнева.



Осуществление физическими или юридическими лицами врезки в сети водоканала без заключения с предприятием договоров по присоединению к сетям или по потреблению услуг водоснабжения и водоотведения попадает под определение «самовольные» подключения. Для предотвращения бездоговорного пользования коммунальными услугами специалисты водоканала постоянно ведут работу по выявлению незаконных врезок.



С «самовольщиками» проводится разъяснительная работа о необходимости заключения договоров, а также взыскивается ущерб, нанесенный их неправомерными действиями. До момента оформления потребителем документации на присоединение, предприятие имеет право огранить или полностью отключить услуги.



«Действия физических или юридических лиц, незаконно присоединившихся к сетям водоканала, наносят существенный материальный ущерб предприятию и могут негативно повлиять на качество услуг водоснабжения и водоотведения, предоставляемых нашим абонентам, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - Поэтому борьба с самовольными подключениями является одной из приоритетных задач водоканала. Кроме того, выявление незаконных врезок позволит существенно сократить потери воды».



Оформление присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения на предприятии осуществляет специальное структурное подразделение - отдел подключения новых абонентов. Подробную информацию об этой процедуре и времени работы специалистов можно узнать на сайте предприятия www.krasnodarvodokanal.ru в разделе «Для абонентов», а также по телефону информационно-справочной службы предприятия 8 (861) 217-03-33.



Тема неоплаченных долгов актуальна для краснодарского водоканала всегда – и в летний период, когда важно бесперебойно поставлять воду населению, и зимой – для обеспечения надежного функционирования всех городских систем в условиях пониженных температур. Поэтому выявление незаконных врезок – один из самых действенных инструментов, который должен помочь предприятию в возврате средств, необходимых для финансирования развития водопроводно-канализационного хозяйства столицы Кубани.