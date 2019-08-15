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Депутат Госдумы поздравил челябинцев с открытием нового футбольного поля

15 августа 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы поздравил челябинцев с открытием нового футбольного поля

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поздравил жителей челябинского поселка Смолино с открытием нового поля для мини-футбола. На торжественной церемонии присутствовали руководители городского управления спорта, депутаты районного совета, общественники, игроки футбольного клуба «Челябинск».

«Челябинская область всегда славилась крепкими спортивными традициями. Трибуны ведущих арен мира рукоплескали нашим атлетам. Истоки всех побед – в массовом физкультурном движении. Ведь рекорды большого спорта начинаются вот с таких дворовых площадок, школьных спортзалов, любительских команд», - сказал Анатолий Литовченко.

В общей сложности на возведение футбольного корта с огражением и наружным освещением из областного и городского бюджета было направлено 4 млн рублей. «Еще недавно на этом месте был пустырь, - вспоминает парламентарий. – Местная детвора гоняла мяч – в любую погоду. На встречах с жителями меня хором просили: помогите построить футбольное поле. И вот наказ выполнен. Теперь у меня просьба к смолинцам – берегите то, что построено, увлеченно занимайтесь спортом».

После официальной церемонии футболисты ФК «Челябинск» приняли участие в мастер-классе для юных футболистов, поучаствовали в шуточных эстафетах и даже сыграли с ними настоящий футбольный матч. Боевая игра завершилась победой старших по рангу со счетом 6:4. По окончании мероприятия ребята получил из рук профессиональных спортсменов подарки с символикой клуба и мяч с автографами всех игроков команды.

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