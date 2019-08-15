В Челябинске откроется уникальный парк «Россия – Моя история»

Челябинск готовится к открытию двадцатого в России мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история»! Запуск уникального для области проекта состоится 4 сентября в 15:00 на площади возле ТРК «Гагарин Парк».

«Россия – Моя история» – это «живой» учебник истории и место проведения досуга для жителей области. Страницы прошлого будут оживать при помощи современных технологий: тысячи единиц мультимедийной техники, интерактивные познавательные игры, анимации, 3D моделирование, цифровые реконструкции.

Первый исторический парк был открыт в 2015 году в Москве. В 2019 в России действует 19 исторических парков, экспозиции которых посетили уже более 2.5 миллионов человек по всей стране. Сотни метров «живой ленты» истории охватывают четыре исторических периода: Рюриковичи, Романовы, От великих потрясений к Великой победе 1917-1945, Россия – Моя история 1945-2016.

Отправная точка экспозиций – эпоха Рюриковичей. Здесь оживут далекие события «Повести временных лет», вместе с древнерусскими полководцами одерживайте победы в легендарных сражениях, путешествуйте по древним торговым путям и многое другое.

Экспозиция Романовы рассказывает о грандиозных свершениях династии: узнайте новое об освоении Сибири и Дальнего Востока, вместе с Петром I положите начало Санкт-Петербургу, испытайте радость победы в Отечественной войне 1812 года, станьте свидетелем небывалого культурного и научно-технического прогресса XIX века!

Каковы истинные причины революции в России, и кто стоял за ними? Какова цена победы Советского народа над фашизмом? Ответы на эти вопросы можно будет найти на экспозиции «От великих потрясений к Великой победе. 1917-1945 гг.».

«Россия – Моя история» - исторический период, участниками которого были многие из нас. Что такое СССР и почему он распался? Эти и другие загадки недавнего прошлого можно будет разгадать именно здесь.

В каждой исторической эпохе будет находить свое отражение региональный компонент. Над его созданием работали ведущие историки области.

«Россия – Моя история» дает возможность прикоснуться к прошлому Родины, стать участником его ярких событий, почувствовать историю на кончиках пальцев, провести с пользой время и узнать много нового и интересного.

Исторический парк «Россия – Моя история» создан Патриаршим советом по культуре и Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства культуры РФ. В Челябинске проект реализован при поддержке Губернатора области.

Приглашаем жителей и гостей Челябинска принять участие в торжественной церемонии открытия, которая состоится 4 сентября в 15.00 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 183 (ТРК «Гагарин парк»).

Следи за событиями нового мультимедийного парка «Россия – Моя история!»:

https://myhistorypark.ru/?city=ros

https://vk.com/myhistory_chel