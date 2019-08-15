Как правильно выбрать школьный рюкзак?

В Роспотребнадзоре рассказали родителям, на что нужно особенно обратить внимание при выборе школьного рюкзака для ребенка. Специалисты отмечают, что он должен быть не только лёгким и удобным, но ещё и способствовать формированию красивой осанки.

«На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям», - считают в ведомстве.

Отмечается, что пустой рюкзак для детей младших классов должен весить не более 700 граммов, в средних и старших классах – не более килограмма. При этом для учеников начальной школы стоит выбирать ранец с формоустойчивой спинкой и светоотражающими элементами, передаёт РИА Новости. Ширина портфеля не должна превышать ширину плеч ребёнка.