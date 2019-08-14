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Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

14 августа 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году
Рабочая поездка замминистра обороны РФ Руслана Цаликова в Баку

Более 70 военнослужащих Азербайджана поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с заместителем министра обороны по личному составу Азербайджана Керимом Велиевым.

Встреча прошла сегодня на военно-морской базе Военно-морских сил Азербайджана, где проходит конкурс «Кубок моря» Армейских международных игр - 2019.

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

По словам Цаликова, сегодня на безвозмездной основе в российских военных вузах проходят подготовку 132 азербайджанских военнослужащих. 

«И будет принято в новом учебном году еще 74 человека», - сказал первый замминистра. 

Он также отметил, что российское ведомство уделяет большое внимание расширению взаимодействия России и Азербайджана в вопросах сотрудничества.

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

«В этом году предусмотрели рабочие встречи по различным сферам военной деятельности, участие представителей делегаций министерства обороны Азербайджанской Республики в международных мероприятиях. В рамках каспийского содружества   протекает множество процессов, и очевидно, что Минобороны Азербайджана не может находиться вне этих процессов», - подчеркнул первый замглавы военного ведомства.

В свою очередь Велиев поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь по многим вопросам, касающимся сотрудничества России и Азербайджана. 

«Хотелось бы отметить, что у нас хорошие отношения, руководители наших ведомств дружат, и наши договора и соглашения обуславливают развитие отношений, их улучшение. Увеличилось количество совместных проектов, которые успешно претворяются в жизнь», - сказал Велиев.

Кроме того, он отметил  «хорошие отношения в области образования» военных ведомств РФ и Азербайджана. 

«И я бы хотел выразить благодарность за ту помощь, которую вы оказываете в подготовке наших военнослужащих. За последние 12 лет в России подготовлено более 300 специалистов, которые успешно продолжают службу в наших вооружённых силах», - добавил замминистра обороны Азербайджана Велиев.

Перед началом встречи делегации России и Азербайджана возложили цветы к монументу третьего президента республики Гейдара Алиева.

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

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