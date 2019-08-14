Денис Тихонов сообщил о росте количества посетителей в торговых центрах Москвы

За первые шесть месяцев 2019 года посещаемость торговых центров Москвы выросла на 2,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, отметив, что плотность потока посетителей столичных торговых центров составила 375 человек на тысячу квадратных метров в сутки.

Денис Тихонов связал рост посещаемости покупателями торговых столичных центров с ростом покупательской способности, связанной с увеличением доходов московских жителей. «В январе - мае 2019 года номинальная начисленная заработная плата в столице выросла на 8%, опередив почти в два раза показатель инфляции», - подчеркнул Тихонов. Москвичи за первое полугодие стали больше тратить на покупки: «Оборот розничной торговли в столице в январе-июне 2019 года вырос на 6,5% - до 2,4 трлн рублей», - сказал министр Правительства Москвы.

Согласно данным статистики, самыми активными в плане покупательской способности стали февраль, март и июнь 2019 года. В феврале посещаемость ТЦ Москвы выросла на 6,3%. В марте рост составил 4,7%, в июне – 3,5%. Причем наибольшей популярностью у москвичей и гостей столицы пользовались малые торговые центры. ТЦ площадью до 20 тысяч кв.метров принял на 5,9% посетителей больше, чем в прошлом году. В больших торговых центрах площадью до 80 тыс. кв.метров поток посетителей увеличился на 3,1%, в крупных ТЦ, свыше 80 тыс. кв.метров, посетителей стало больше на 2,8%.