Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Новый фильм Тарантино получился, к слову, нетипичный относительно его творчества и пусть получил высокие оценки, однако впечатление у зрителей сложилось неоднозначное. Кто-то говорит о затянутости фильма, кому-то не хватило «тарантиновских» диалогов, кому-то фильм показался слишком жестоким с точки зрения натуралистичности насилия на экране. Насилия, кстати, опять же нетипично для Тарантино мало, но в кульминационной сцене оно показано настолько мерзко и натурально, что некоторые выходили из кинозала.

Тем не менее, фильм получился бодрый и интригующий, с неожиданной концовкой, отчего многие критики пророчат как минимум номинацию на Оскар, в том числе и за режиссуру, о чем Тарантино давно мечтает. Ведь за своё сценарное творчество он неоднократно номинировался и побеждал, а вот за режиссуру Оскара до сих пор нет. Тем важнее для него получить эту награду за «Однажды в Голливуде» - это девятый фильм автора, а всего Тарантино обещал снять десять фильмов. Об этом он сообщил, выступая перед иностранными дистрибьюторами во время работы над восьмым фильмом «Омерзительная восьмерка». «Я не считаю, что нужно оставаться в профессии, пока тебя не станут умолять уйти. Мне нравится идея уйти, когда от тебя еще хотят чего-то нового», - так он охарактеризовал свой возможный уход из профессии. Однако добавил, что если появится гениальная идея сценария нового фильма, это не значит, что он от неё откажется. Но пока все же решил остановиться на десяти картинах.

Именно это и делает Тарантино настолько привлекательным для журналистов и именно поэтому его приезд в Россию вызвал такой ажиотаж. Ведь Квентин не только грамотно снимает фильмы, но и успешно создаёт уникальный и интригующий имидж творца. Его образ складывается из нескольких деталей, которые делают личность неповторимой и запоминающейся.

Во-первых, он ограничил количество «своих» фильмов до десяти. Это не значит, что он не занимался и не будет заниматься сторонними проектами: он часто берет на себя роль сценариста или актера в чужих фильмах, однако «своих» фильмов у него будет пока только десять, что делает каждую его картину уникальной в глазах критиков и зрителей. Режиссёр искусственно лишил себя права на ошибку, будто намекнул, что ни один из его десяти фильмов не может получиться плохим. Именно поэтому критики уже заранее относятся к каждой его новой картине, как к шедевру, и рассматривают его новое творение через призму уникальности.

Во-вторых, его судьба, как режиссера, складывалась для обывателей очень удачно: молодой Квентин увлекался фильмами настолько, что устроился работать в видеопрокат, чтобы и там смотреть кинокартины. Он смотрел кино дома, ходил в кинотеатр, мечтал снять собственный фильм. Его первая серьезная картина «Бешеные псы» имела очень маленький бюджет по меркам Голливуда, всего 30 000 долларов, которые Тарантино получил, продав сценарий. Все это сделало режиссера гением, который сам, своими усилиями шёл к своей мечте. Это делает его фигуру очень привлекательной для людей.

В-третьих, Тарантино имеет, как режиссёр, уникальные отличительные черты: любовь к отсылкам к мировой классике, эстетике насилия и диалогам. Его фильмы переполнены деталями, кровью и интересными разговорами, отчего становятся узнаваемыми даже среди людей, незаинтересованных кинематографом.

Наконец, неординарная внешность режиссера в совокупности с экспрессивной и необычной манерой общения делают интервью с ним весьма интересными.

То есть в Москву приехала не просто звезда голливудского масштаба, а настоящий самородок мира кино лично презентовал свой новый фильм. Этим и можно объяснить столь серьезное внимание со стороны СМИ и министра культуры РФ. Тарантино художник, мастер своего дела, режиссёр на миллион. Таким мы его воспринимаем сегодня.

Андрей Суровцев