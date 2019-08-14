Супруги выиграли миллион из-за голодного кота

Супружеская пара из английского города Мэнсфилда графства Ноттингемшир выиграла миллион фунтов стерлингов (около 78,5 млн рублей) из-за забывчивости главы семьи. Отмечается, что мужчина купил билет мгновенной лотереи по пути в продуктовый магазин.

Местный житель вернулся с работы домой и понял, что забыл купить корм для любимого кота семейства по кличке Шорткейк, - сообщает портал "UPI".

Тогда мужчина отправился в магазин, а по пути заехал на автозаправку, где неожиданно решил приобрести лотерейный билет. Через несколько минут он узнал, что стал обладателем крупной суммы и снова забыл про корм от радости.

Однако дома 6-летнего питомца угостили ветчиной в честь праздника по случаю выигрыша.