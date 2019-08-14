Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил, что скоро температура вернётся к климатической норме. По его словам, в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт.

"Среда, 14 августа, в Москве будет теплой. Воздух днем прогреется до +25 градусов, по области - до +26", - уточнил Голубев "РГ".

Однако в четверг, 15 августа, днём в столице ожидается до 23 градусов тепла, в области до +26. Ночью отметка термометров упадёт до +15 - 17 градусов. Местами возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный, умеренный.

Примерно такая же погода ожидаёт москвичей и в пятницу, а вот в выходные снова может потеплеть до 26 градусов, но с небольшим дождём. Хорошая погода сохранится до начала следующей недели.