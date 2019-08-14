«95 квартал» впервые высмеял Зеленского

Студия Зеленского показала пародию на нынешнего президента. До нынешнего поста он был шоуменом и одним из основателей студии «Квартал 95».

Это первая пародия на Зеленского в студии «95 квартал». Ее ждали с самого момента выборов. Студия Зеленского на Украине известна политическими пародиями. Во времена Порошенко Зеленский сам высмеивал политическую систему на Украине.

После победы Зеленского на выборах, поиск актера на роль нынешнего президента превратился в один из информационных трендов.

Первую пародию ждали несколько месяцев. Она появилась только теперь. Зрители опубликовали в социальных сетях номер, в котором высмеивались партнерские отношения Зеленского с главой его офиса Андреем Богданом.