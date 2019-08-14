На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

Медики одной из медсанчастей на Южном Урале пожаловались на уменьшившуюся зарплату. Это произошло на фоне скандала с жалобой на низкий уровень дохода.

На скандал уже отреагировал исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. В свою очередь Минздрав уже нашел нестыковки в начислениях. Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.

«Все в шоке! Пять [тысяч] аванса и шесть — зарплаты, пять — аванса и семь — зарплаты», — процитировали уральские масс-медиа медсестру: «У кого мужья есть, как-то ещё выкручиваются. Мне без подработки вообще никак нельзя. На ставку [прожить] нереально.

Журналистам руководство заявляет, что средняя заработная плата врачей в этом году составила около 60 тысяч рублей, средний медперсонал получает плюс-минус 30 тысяч, а младший персонал — больше 22 тысяч рублей. Сами медики эту информацию опровергают.

Сотрудники клиники обратились с жалобой на ситуацию с низкими доходами в адрес властей. В конце месяца они столкнулись с тем, что им заплатили еще меньше, чем до жалобы.