В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу

Несмотря на ограничения по вылову кеты и горбуши в период летней путины, промысловики Хабаровского края обещают поставить в торговые сети региона порядка 380 тонн рыбы. Цены обещают быть сниженными.

380 тонн - это заявленные торговыми сетями потребности. Объемы поставок сейчас определяются. Первая партия летней горбуши будет продаваться не более чем по 144 рублей за килограмм.

В настоящее время прорабатываются вопросы логистики. Это нужно для того, чтобы максимально снизить цену на рыбу. В Хабаровске продукция будет храниться в холодном складе. Потом партии распределят по магазинам. Помимо торговых точек, приобрести рыбу по сниженной цене можно будет во время ярмарок выходного дня.

Одновременно с этим, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о том, что вся рыба в Амуре так или иначе поражена ртутью. Согласно сообщениям, тяжелый металл много лет попадает в воду из-за того, что целлюлозно-картонный комбинат в Амурске не был демеркуризирован после того, как завершил работу в начале 90-х.