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Синоптик: жара в Москву не вернется

14 августа 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик: жара в Москву не вернется
фото: pixabay.com
Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что жара в Москву не вернется. Согласно последней информации метеоролога, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов выше нуля.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на юге центрального округа России ожидается температура до плюс 34 градусов. Волосюк подчеркнула, что это возможно в южной части, но в Москве таких показателей до конца лета не будет, передает РИА "Новости".
 
Эксперт отметила, что максимальная температура в августе в Москве была замечена в 2010 году – тогда воздух прогрелся до 37,3 градуса по Цельсию.

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