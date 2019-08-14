Синоптик: жара в Москву не вернется

Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что жара в Москву не вернется. Согласно последней информации метеоролога, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов выше нуля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на юге центрального округа России ожидается температура до плюс 34 градусов. Волосюк подчеркнула, что это возможно в южной части, но в Москве таких показателей до конца лета не будет, передает РИА "Новости"

Эксперт отметила, что максимальная температура в августе в Москве была замечена в 2010 году – тогда воздух прогрелся до 37,3 градуса по Цельсию.