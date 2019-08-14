Специалисты «Интерсвязи» рассказали об «умных домофонах»

На Южном Урале постоянно внедряются системы, способствующие повышению комфорта горожан, и относящиеся к программе «Умный город». Одной из составляющих являются «умные домофоны», которые начали использоваться в регионе три года назад. О том, какие функции появились у этих устройств, и что планируется сделать в будущем, рассказал начальник центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов.

За прошедшее время они серьезно эволюционировали, и на этом рост их возможностей не закончен. Все началось в 2016 году, когда домофонами стало можно управлять при помощи смартфона. Такая опция сильно порадовала жильцов. Даже домофонные компании, изначально ревниво отнесшиеся к вторжению на территорию своей ответственности, примирились с новинкой. Сбор абонентской платы возрос, поскольку на смартфоны стали приходить напоминания о своевременной оплате и оповещения о задолженности. Год назад домофоны получили собственные видеокамеры, которые используются не только для обычных звонков в квартиры. Владельцы смартфонов получили возможность принимать на них домофонные вызовы, либо просто просматривать видео. Все желающие теперь могут прямо с домофона позвонить консьержу, в управляющую компанию, либо в экстренные службы при помощи кнопки SOS. Но и это не предел. В планах разработать такие обновления, что сам магнитный ключ также станет многофункциональным. Им смогут рассчитываться при поездках, как транспортной картой. Дети в школе при его помощи будут расплачиваться за обеды. А при желании при его прямом участии можно осуществлять родительский контроль. Когда вернется из школы ребенок и приложит ключ к домофону – на смартфон родителям отправится оповещение с приложенным фото.

За прошедшие три года «умные домофоны» перешагнули границы Челябинска и прочно укоренились на территории области. Ими снабжены уже 30 тысяч подъездов. Еженедельно к этой цифре плюсуется ещё от 200 до 400 подъездов.