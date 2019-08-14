Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

В Госдуме участники комитета по промышленности выдвинули идею о запрете для россиян эксплуатации старых автомобилей. Предложение уже направлено в Минтранс и Минпромторг, передаёт КП.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», - прокомментировали идею в Минтрансе.

Остаётся неизвестным, идёт речь о коммерческих или частных автомобилях. Также в комитете не сообщили, какими будут санкции за нарушения и как будет определяться предельный возраст машины.