Россиянам могут запретить использование старых автомобилей
14 августа 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме участники комитета по промышленности выдвинули идею о запрете для россиян эксплуатации старых автомобилей. Предложение уже направлено в Минтранс и Минпромторг, передаёт КП.
«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», - прокомментировали идею в Минтрансе.
Остаётся неизвестным, идёт речь о коммерческих или частных автомобилях. Также в комитете не сообщили, какими будут санкции за нарушения и как будет определяться предельный возраст машины.