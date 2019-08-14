Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Расследование, проведенное программой журналиста Андрея Караулова «Момент истины», установило участие капитана ФСБ Романа Князева, оперативника управления службы безопасности по Москве и Московской области, в подбросе запрещенных веществ адвокату Артуру Прелю.

Летом 2011 года Люберецким судом Московской области А. Прелю был вынесен приговор в виде восьми лет колонии строгого режима.

Андрей Караулов смог повлиять на пересмотр уголовного дела: расследование журналиста инициировало проверку деятельности подмосковных «оборотней в погонах». Были вскрыты многие «шитые белыми нитками» фальсификации и нарушения закона. В итоге Артура Преля освободили из-под стражи уже в зале суда.

Невинно осужденный адвокат согласился на интервью для программы «Момент истины». В числе лиц, причастных к попытке скомпрометировать Артура Преля, был назван Роман Князев. Но тогда его фамилия «почему-то» была Коробков. Прель полностью оправдан, но представители силовых структур, проводившие провокацию, наказания избежали.

Только сейчас Роман «Коробков-Князев» получил девять лет лишения свободы, но…по другому делу. От подмосковного предпринимателя поступило заявление на неизвестных вымогателей. Расследование установило, что некий заказчик нанял Романа Князева для помощи в взыскании долга со своего партнера по бизнесу. Князев быстро организовал «опер-группу» из знакомых спортивных парней и похитил бизнесмена.

Используя форму бойцов СОБРа, бандиты избили бизнесмена, заковали в наручники и увезли его на машине в лес. Заставив его опуститься на колени, вымогатели жестко посоветовали «подумать о дочери» и подписать расписку о якобы имеющемся долге в 21 миллион рублей. Сняв с пострадавшего наручники, один из «бойцов» выстрелил из пистолета мимо головы жертвы. Оставив шокированного человека лежать, бандиты уехали.

Но и потом угрозы продолжались.

Сейчас Роман Князев с восемью подельниками осужден. Но в «деле Преля» он проходит лишь свидетелем. «Оборотня» взяли и осудили, вот только почему так поздно и по другому поводу? Вопросы остаются «висеть в воздухе», пишет портал «Караулов Лайф».