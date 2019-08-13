Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. По ее словам, ей известны даже конкретные суммы, которые на это затрачены.

По ее словам, ЦИК "уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять": "Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено" - сказала Памфилова, не уточнив, кто именно в этом замешан.

Впрочем, она посоветовала искать этих недоброжелателей, заверив при этом, что не боится, передает РБК.