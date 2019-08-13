В Севастополе мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя. Выяснилось, что на протяжении длительного времени мужчина держал в страхе всю семью. Начиная с 2000 года, он систематически избивал жену и детей. А с 2011 года и по август 2018 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей - 1999, 2002 и 2009 годов рождения.

Когда старшая дочка высказала желание уйти из дома и жить отдельно, мужчина пригрозил ей расправой. Тогда девушка отправилась в полицию и рассказала, что творится в ее семье. В ходе следствия правоохранители выяснили, что девочки регулярно приходили на уроки в школу с ссадинами и гематомами, но педагоги это игнорировали.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.