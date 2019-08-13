Каждый пятый житель России хочет уехать из страны

Беспрецедентное количество молодежи в России (44%) не связывают свое будущее со страной. Недавно были опубликованы результаты опроса, проведенного компанией Gallup, согласно которому 20% россиян хотят уехать из страны. Наивысшей точки в 44% этот показатель достиг среди молодых респондентов от 15 до 29 лет.

Какие страны молодежь рассматривает для миграции?

15% - Германия, 12% - США, именно эти две страны называли чаще всего. Намерение эмигрировать и реальные шаги по переезду за границу - две большие разницы, но такое количество желающих уехать из страны говорит, прежде всего, о всеобщем разочаровании тем, что происходит в современной России.

Кто хочет уехать из России?

Исследование показало, что если у гражданина России есть связи за рубежом, возможно, он там был какое-то время, то есть оброс, так называемыми, «транснациональными контактами», то это признак того, что такой молодой человек уедет из России, даже можно спрогнозировать, куда именно. Транснациональные контакты несут в себе информацию о том, как респондент относится к российской внешней и внутренней политике, что еще более актуализирует подобные исследования, результаты которых замалчиваются - типичная черта российской политики.



В Центре исследования Восточной Европы, расположенном в Берлине, в 2018 году был проведен другой опрос среди молодых респондентов в возрасте от 16 до 34 лет с охватом в 2000 человек, которые проживают в 15 городах миллионниках Российской Федерации. Согласно данному исследованию, 50% респондентов выразили желание переехать на другое место жительства в России, 21% размышляют о том, чтобы уехать в Европу, а 7% - в США.

Что мы знаем о молодежи, которая говорит, что хочет уехать из России?

Во-первых, наблюдается серьезная корреляция между таким желанием и существующими транснациональными контактами, под которым понимается предыдущий опыт миграции, наличие родственников или друзей, проживающих за рубежом, выездами за пределы России или получением денежных переводов от семьи или друзей, проживающих за рубежом. Помимо прочего, наблюдается взаимосвязь между ранее совершенными туристическими поездками и предпочитаемым местом эмиграции.



Около 20% респондентов в настоящее время имеют транснациональные контакты со странами ЕС, около 21% с бывшими республиками СССР, 12% - США/Канада и около 6% - Азия. Чем младше респондент, тем больше шансов, что у него есть транснациональные контакты. Наличие транснациональных контактов также определяется проживанием в Москве или Санкт-Петербурге, высоким уровень дохода семьи и уровнем образования.



Данное исследование обнаружило другие интересные закономерности. Молодежь, которая стремится эмигрировать в ЕС, в меньшей степени голосовала за Владимира Путина, проживает в Москве и Санкт-Петербурге.



Какое это имеет отношение к вопросам внешней политики?

Сказывается ли наличие транснациональных контактов на отношении к внешней политике России? В анкету был включен вопрос о том, с какой страной, по мнению респондента, Россия должна установить более тесные связи. Чаще всего респонденты упоминали Китай (28%), на втором месте США (19%), ЕС отметили 19% респондентов, Германия заняла первой место (7%). Дальнейший анализ показал, что наличие родственников в отдельно взятой стране является серьезным основанием для установления более тесного сотрудничества между Россией и данным государством.



Транснациональные связи и внутренняя политика

Определяют ли транснациональные связи отношение к внутриполитическим вопросам? В результате исследования было установлено, что те, кто связан транснациональными связями с ЕС, США или Канадой, значительно реже голосовали за Владимира Путина, среди них преимущественно респонденты мужского пола. То же самое можно сказать о респондентах с высшим образованием. В целом, транснациональные связи тесно переплетены с вопросам доверия, точнее, низкого доверия к русской православной церкви, службам безопасности и местной администрации, а также, как это ни странно, негосударственным организациям - НКО. Казалось бы, при чем тут НКО? Скорее всего, это стало отражением общего скепсиса относительно российских институтов и политики.



Растущий вызов политическому режиму в России?

Исследование доказывает, что в российском обществе произошли изменения. Невозможно предсказать, материализуются ли планы по эмиграции среди респондентов, однако очевидно, что неоправданные в экономическом и политическом плане надежды молодежи, могут привести к увеличению оттока граждан России, потере квалифицированных кадров.