Собянин увеличил размер премий молодым ученым на 33%

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении премий молодым ученым до 2 млн руб. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Внести изменения в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. №445-ПП «Об установлении премий правительства Москвы молодым ученым» <...> , заменив в п. 1 постановления, п. 1.9 приложения к постановлению слова «1 500 000 рублей» словами «2 000 000 рублей», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что соответствующее постановление принято президиумом правительства Москвы.

Как пояснялось, премии присуждаются исследователям и разработчикам не старше 36 лет (докторам наук до 40 лет). Принимать участие в соискании можно как коллективно, так и индивидуально.

Также снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации. Ранее возможно было выдвинуть не более трех кандидатур.

За шесть лет на соискание премий было подано 2 тыс. 840 заявок, лауреатами стали 267 молодых ученых.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Премии Правительства Москвы присуждаются молодым учёным с 2013 г. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук – до 40 лет) могут принимать участие в конкурсе на соискание премий как индивидуально, так и в составе научного коллектива. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится между его участниками поровну.

В 2018 г. число премий было увеличено с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации (прежде – не более трёх).