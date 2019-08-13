В Роскосмосе рассказали о зарплатах сотрудников

В Роскосмосе рассказали, сколько в среднем зарабатывают сотрудники госкорпорации. Официальный отчёт о зарплатах опубликовали на официальном сайте компании.

«Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год - 382 тысяч рублей, за 2018 год - 396 тысяч рублей», - отмечено в документе. При этом уточняется, что за прошлый год менеджеры Роскосмоса получили не только зарплату, но и премию в размере 557,06 миллиона рублей, передаёт РИА Новости. Стоит отметить, что по официальным данным в Роскосмосе работает 605 человек.

За прошлый год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отчитался о доходе в размере 29,5 миллионов рублей.