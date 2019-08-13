На форуме «Город образования» пройдут мастер-классы по ИТ для учителей

На форуме «Город образования» в Москве будут организованы мастер-классы по креативному программированию для педагогов в рамках презентации проекта «ИТ-класс в московской школе».

Под руководством специалистов крупнейших российских компаний в данной отрасли учителя смогут познакомиться с основами языка программирования Python, научатся пользоваться облачными сервисами, а также попробуют создать команды для голосового помощника.

С 1 сентября в 34 школах Москвы начнут работу первые ИТ-классы. Проект реализуется при поддержке ведущих отечественных ИТ-компаний и профильных вузов. На первом этапе в нем будут задействованы только ученики 10-11 классов. Однако руководитель департамента образования и науки города Москвы уже заявил, что ведомство рассматривает возможность открытия ИТ-классов и для учеников помладше, и в перспективе количество таких классов может быть увеличено до 300.

Московский международный форум «Город образования» будет проходить на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Это крупнейшее в мире мероприятие образовательной направленности – в прошлом году форум посетили более 133 тысяч человек. В этом году свое участие в форму «Город образования» уже подтвердили делегации из 50 стран мира и 80 регионов России. Организаторы не исключают, что количество делегаций еще может вырасти.