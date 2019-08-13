Замминистра обороны Андрей Картаполов наградил победителей конкурса «Воин Мира»

Церемония награждения победителей международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» состоялась в военно-спортивном лицее имени Героя Армении Монте Мелконяна в г. Дилижан. Участников конкурса поприветствовал и поздравил заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов, министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, представители дипломатического корпуса и другие высокопоставленные гости из Белоруссии, Греции, Ирана и Казахстана.

«В международном конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» Армейских международных игр – 2019 года в Армении, который создан по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, проверялись не только военно-профессиональные качества военнослужащих наших армий, но и интеллектуальные способности, творческие возможности каждого из них. Мы хотим этим конкурсом показать, что каждый военнослужащий мужского и женского пола — это всесторонне развитая личность, способная выполнять как учебно-боевые и специальные задачи для сохранения мира на нашей планете, так и принимать участие в культурно-досуговых мероприятиях в повседневной жизни», — подчеркнул генерал-полковник Андрей Картаполов.

По итогам всех состязаний победителем Конкурса стал представитель команды Вооруженных Сил Российской Федерации лейтенант Михаил Иванов. Вторым среди призеров стал военнослужащий из Республики Армения, лейтенант Айк Акобян. Замкнул тройку лидеров среди мужчин старший лейтенант Мазиар Гейдар, представитель из Ирана.

Абсолютным лидером среди женщин стала военнослужащая из минобороны Армении лейтенант Армине Григорян, серебряную медаль в шаге от лидера завоевала сержант контрактной службы Лилия Даутова из Вооруженных Сил Российской Федерации, а представительница из Греции сержант контрактной службы Гестиманис Кутузоглу заняла третье место.

Выступая на церемонии награждения, министр обороны Республики Армения Давид Тоноян отметил, что в ходе конкурса его участники соревновались не только в воинском мастерстве, но и прикоснулись во время проведения культурно-досуговых мероприятий между этапами состязаний к святыням армянской земли, где бережно сохраняются традиции и память о Великой Победе. Конкурс стал наглядным свидетельством развития и укрепления сотрудничества между вооруженными силами государств-участников СНГ, а также военнослужащими из Греции и Ирана.

Победители всех состязаний «Атлет», «Эрудит», «Профессионал», «Снайпер» и этапа «Кавалер» («Сударыня») международного конкурса «Воин Мира» АРМИ-2019 награждены медалями, дипломами, ценными призами и памятными подарками.

Перед участниками Конкурса с музыкальными номерами выступили артисты ансамбля песни и пляски министерства обороны Республики Армения и воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» российской военной базы ЮВО. Специальным номером стало исполнение гимна Армейских международных игр и музыкально-танцевального попурри на языках стран-участниц Конкурса участниками всех команд.

«В целях стимулирования физического и культурно-досугового развития военнослужащих и пропаганды прохождения службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации Главным военно-политическим управлением Минобороны России принято решение поощрить всех участников и победителей XI Всероссийского и международного этапа конкурса «Воин Мира» АРМИ-2019. Сержантам и лейтенантам будет присвоено очередное воинское звание досрочно, ряду участникам будет присвоено первое офицерское звание «лейтенант», рассказал старший тренер российской команды подполковник Сергей Мурзин.

Справочно:

В этом году в конкурсе принимали участие команды из Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Казахстана и России.

Первый конкурс «Воин Мира» состоялся в 2009 году. По правилам, в каждую команду входят 4 военнослужащих по контракту, в том числе одна девушка. Статус международного конкурса «Воин Мира» получил в 2012 году.

Впервые в международном конкурсе принимали участие военнослужащие из числа младших офицеров. Победителем стала команда Республики Армения, второе место завоевала команда Российской Федерации и третье у команды из Республики Казахстан.