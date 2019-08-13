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Законы для населения, военнослужащих и членов их семей

13 августа 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законы для населения, военнослужащих и членов их семей
О своей работе за парламентский год рассказал комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества. Его деятельность была сосредоточена на законодательном обеспечении военно-патриотического воспитания, духовно-нравственного развития молодежи, социальной и правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, формирования госполитики в отношении казачества.
 
Возглавляет комитет Герой России Евгений Шендрик. Заместителем председателя комитета является атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый; секретарь комитета – Дмитрий Лебедев. Член комитета – Борис Левитский. 
За год комитетом подготовлено 12 проектов нормативных правовых актов, в том числе 4 краевых закона и 8 постановлений ЗСК. Проведено 13 заседаний комитета, 4 проверки соблюдения федерального и краевого законодательства, в том числе по вопросам: социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий на территории Краснодарского края в 2018 году; выполнения мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018 год и 5 месяцев 2019 года; выполнения постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О плане подготовки и проведения мероприятий, посвященных увековечению памяти и отражению заслуг кубанцев, участвовавших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов». 
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» комитетом подготовлено постановление Законодательного Собрания «Об итогах проведения в Краснодарском крае военно-спортивной игры «Зарница» в 2018 году». 
Традиционно председатель комитета Евгений Шендрик принимает участие в заседании призывной комиссии Краснодарского края и антинаркотической комиссии Краснодарского края, членом которых он является. 
Заместитель председатель комитета Иван Безуглый ежегодно принимает участие в казачьих поминовениях, а также в полевых сборах Кубанского казачьего войска. 
Комитет ежегодно в честь Дня защитника Отечества проводит торжественный приём молодых офицеров дислоцированных на Кубани воинских частей и подразделений, отличившихся в служебной деятельности. Прошедший год не стал исключением. Приём провёл спикер ЗСК Юрий Бурлачко. 
При содействии комитета в Законодательном Собрании проведены круглый стол, посвященный 30-летию завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане; встреча председателя Законодательного Собрания с военным комиссаром края по вопросам призыва на военную службу граждан Российской Федерации, проживающих на территории края. 
Одним из значимых вопросов в деятельности комитета стала поддержка инициативы Кубанского казачьего войска о закреплении регионального статуса медали «Ветеран Кубанского войска». По итогам работы были приняты изменения в краевой закон «О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству». 
Также комитетом было внесено на рассмотрение депутатов и поддержано сессией изменение в закон «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», благодаря чему закреплена возможность предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств для предоставления социальных выплат гражданам на приобретение жилья и их отселение с территорий, подверженных риску повторного возникновения чрезвычайной ситуации. 
В отчетном периоде комитетом рассмотрено 75 письменных обращений, в том числе 35 обращений граждан, 40 – от предприятий, учреждений, организаций.

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