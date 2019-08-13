Хабаровский край примерит на себя подключение к инженерным сетям по-московски

План «быстрых побед» представил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ДФО Юрии Трутневе. План был скорректирован ранее.

Глава региона сообщил, что на данный момент в субъекте РФ внедряется опыт Москвы и Московской области в сфере подключения к инженерным сетям в формате единой заявки.

Сергей Фургал рассказал, что сервис на стартовом этапе внедряется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, подав только одну электронную заявку, застройщик сможет подключиться ко всем инженерным сетям.

Кроме того, региональные предприниматели обращались с предложениям по расширению перечня объектов, которым не требуется получение разрешения на строительство. Сейчас ведется работа в этом направлении.

По сообщению губернатора, власти региона изменили работу единой «горячей линии» для бизнесменов. Теперь все желающие могут получить ответы на вопросы обо всех видах поддержки по единому телефонному номеру.