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Хабаровский край примерит на себя подключение к инженерным сетям по-московски

13 августа 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край примерит на себя подключение к инженерным сетям по-московски

План «быстрых побед» представил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ДФО Юрии Трутневе. План был скорректирован ранее.

Глава региона сообщил, что на данный момент в субъекте РФ внедряется опыт Москвы и Московской области в сфере подключения к инженерным сетям в формате единой заявки.

Сергей Фургал рассказал, что сервис на стартовом этапе внедряется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, подав только одну электронную заявку, застройщик сможет подключиться ко всем инженерным сетям.
Кроме того, региональные предприниматели обращались с предложениям по расширению перечня объектов, которым не требуется получение разрешения на строительство. Сейчас ведется работа в этом направлении.

По сообщению губернатора, власти региона изменили работу единой «горячей линии» для бизнесменов. Теперь все желающие могут получить ответы на вопросы обо всех видах поддержки по единому телефонному номеру.

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