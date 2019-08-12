Космонавт рассказал, как можно умываться и принимать душ в состоянии невесомости

Космонавтам на Международной космической станции (МКС) нужен душ, но по словам экспертов, места для него пока нет, сообщает РИА Новости.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал НСН, как он обходился в космосе без душа и многое другое: "Конечно, не хватало мне в космосе и душа, и бассейна. Но ученые старались предусмотреть все необходимое. Специальные несессеры, шампуни. Все очень гигиенично, никаких запахов, которые можно почувствовать, заходя в дом к плохой хозяйке".