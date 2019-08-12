"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

Нишанова рассказала, что готова по необходимости помогать Кривко, но в Китай в качестве конкурсантки ехать не хочет, передаёт РИА Новости. При этом «Мисс Россия - 2019» отметила, что готова представлять страну на мероприятиях, которые проводит фонд «Планета женщин».

«У нас две победительницы. И на конкурс "Миссис Земной шар" в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, — Ксения Кривко из Кемерово. Не все победительницы готовы ехать за границу», - прокомментировала ситуацию президент «Миссис Россия» Алла Маркина.