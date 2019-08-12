В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.



Таким образом, данные Налоговой службы опровергают результаты исследования РОМИРа о сумме среднего чека в июле.



Что касается среднего чека по всем видам деятельности, то по цифрам ФНС, динамика оказалась ещё выше: плюс 6,82% (690,77 руб).



Самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе – 2,7% (413,97 руб. в июле против 403,27 руб.в июне). Самый «дорогой» средний чек сохраняется на Дальнем Востоке - 543,65 руб., однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост (0,9%).



В Северо-западном федеральном округе за один поход в магазин потребитель оставлял 464,9 руб. (рост на 2,1%), в Приволжье - 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном федеральном округе - 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале отмечается падение суммы среднего чека – на 0,4% и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.



Благодаря использованию с 2016 года в торговых сетях России онлайн-касс, налоговики в режиме реального времени получают информацию о покупках. На её основании ФНС России анализирует реальные расходы населения и с точностью выводит сумму среднего чека, в то время как социологи пользуются выборочными данными.



