Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В Ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

Священник ответил на обвинения из-за крещения ребенка

«Независимо от статуса, никакое физическое лицо не вправе причинять ущерб и наносить травмы ребенку. Тем не менее, уполномоченный в данный момент в ситуацию вмешиваться не планирует», - сказано на сайте омбудсмена.

Литвинова подчеркнула, что не одобряет действия священнослужителя. Также в сообщении отмечено, что мать ребенка не обращалась за помощью к Литвиновой, передаёт РИА Новости.