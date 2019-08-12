Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев

Заброшенные коттеджные посёлки есть практически в каждом районе Подмосковья. Вдоль улиц стоят дома, внутри которых почти закончена внешняя отделка – заезжай да живи! Однако дома пустуют, так и не найдя своих хозяев.

Девелоперы подсчитали, что в Подмосковье всего около 2000 коттеджных поселков, из которых только десятая часть являются местом для комфортной жизни. Ещё тысяча еле сводят концы с концами, а 800 и вовсе заброшены, передаёт Mash.

«В администрации застройщику обещают газ ещё до начала строительства, а потом не сдерживают своё слово. Или администрация поменялась. То же самое с электричеством. А это ещё 20–30 миллионов. Проблема с электричеством или газом — это ахиллесова пята любых продаж», - назвал вероятную причину появления заброшенных элитных поселков эксперт Олег Михайлик.