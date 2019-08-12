Эксперты указали на проблемные точки нового закона о рыбалке

С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый закон о любительской рыбалке, который запрещает ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки, а также различных приспособлений, кроме удочек.

Эксперт по рыболовству Александр Савельев прокомментировал новый закон следующим образом: "Еще один нюанс. Власти собираются ввести патенты на продажу, остановки на дорогах с проверками. Но? На каком основании? Точно по закону Рыбоохрана делать не может. А ГАИ я бы сказал, что я рыбу купил. Это вызывает негодование". Об этом сообщает НСН.

В Татарстане уже заявили, что не будут соблюдать этот закон, отметил Александр Савельев.