Эксперты указали на проблемные точки нового закона о рыбалке
12 августа 2019, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый закон о любительской рыбалке, который запрещает ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки, а также различных приспособлений, кроме удочек.
Эксперт по рыболовству Александр Савельев прокомментировал новый закон следующим образом: "Еще один нюанс. Власти собираются ввести патенты на продажу, остановки на дорогах с проверками. Но? На каком основании? Точно по закону Рыбоохрана делать не может. А ГАИ я бы сказал, что я рыбу купил. Это вызывает негодование". Об этом сообщает НСН.
В Татарстане уже заявили, что не будут соблюдать этот закон, отметил Александр Савельев.